Умер актер из «Герцогини»

Актер театра и кино Майкл Медуин скончался в Борнмуте, Великобритания. Об этом сообщает BBC News.

Причина смерти не уточняется. Артист умер в одной из больниц города.

Майкл Медуин родился в Лондоне в 1923 году. Британским зрителям актер наиболее известен по роли в телевизионном сериале «Оттенки темноты». Он также снялся в эпизодах таких фильмов, как «Герцогиня», «О, счастливчик», «Анна Каренина», «Самый длинный день» и «Никогда не говори "никогда"».

Помимо этого, артист сыграл в сериалах «Убийство в сознании», «Холби Сити», «Чисто английское убийство» и выступил продюсером лент «Если...», «Сыщик» и «Закон и беспорядок».

19 февраля стало известно о смерти британского актера Джона Шрэпнела, сыгравшего в фильмах «Троя», «Ноттинг Хилл» и «101 далматинец». Ему было 77 лет.