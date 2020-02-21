Тело актера из «Особенностей национальной бани» найдено в его квартире

Актер Николай Тонский скончался в Москве. Тело было найдено в его квартире, сообщает Telegram-канал 112.

Артисту был 51 год.

Подробности и причины смерти не уточняются. Отмечается, что несколько лет назад актер попал в ДТП, после которого не смог окончательно восстановиться.

Тонский сыграл в фильмах «Особенности национальной бани» и «Шоу-бой», а также исполнил главную роль в комедии Виктора Волкова «Триста лет спустя».

19 февраля стало известно о смерти британского актера Джона Шрэпнела, сыгравшего в фильмах «Троя», «Ноттинг Хилл» и «101 далматинец». Ему было 77 лет.