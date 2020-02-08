Умер актер из «Как я встретил вашу маму» Орсон Бин

В США скончался актер театра и кино, комик Орсон Бин. Это произошло после того, как его сбила машина, сообщает CBS Los Angeles.

По информации издания, 91-летний актер погиб на месте происшествия в районе Венис в Лос-Анджелесе вечером 7 февраля. Bloomberg пишет, что в инциденте были замешаны две машины. Одна из них задела Бина, из-за чего тот упал, а затем он попал под колеса второй. Отмечается, что водители оставались на месте ДТП и сотрудничали с полицейскими.

Бин за свою жизнь снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, в том числе в лентах «Быть Джоном Малковичем», «Анатомия убийства», «Внутреннее пространство», «Как я встретил вашу маму» и «Отчаянные домохозяйки». Однако больше всего он запомнился по телевизионным игровым шоу 1960-х — 1980-х годов, среди которых было популярное у американцев «Говори правду». В 1970-х Бин ненадолго бросал карьеру в США и уезжал в Австралию, однако затем вернулся. По его словам, ему «надоело говорить себе, как это замечательно — ничего не делать».

У Бина было три жены. Последняя из них — американская телеактриса Элли Миллс, младше его на 23 года. Они поженились в 1993-м.

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