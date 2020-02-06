Умер актер Кирк Дуглас

Умер американский актер Кирк Дуглас. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на сына актера Майкла Дугласа.

Он скончался 5 февраля на 104 году жизни. «Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», — сказал Майкл Дуглас.

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Кирк Дуглас — звездный актер «золотой эры» Голливуда. Наиболее известные его фильмы — «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. В данный момент он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.

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