Умер создавший «Мальчиков лета» писатель

Писатель Роджер Кан скончался в США в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его сын Гордон Жак, передает Reuters.

По его словам, отец умер 6 февраля в доме престарелых в нью-йоркском городе Мамаронек. Причина смерти не называется, похороны Кана пройдут 10 февраля.

Кан родился в Бруклине 31 октября 1927 года. За свою карьеру он работал копирайтером в газете New York Herald Tribune, был спортивным редактором Newsweek, обозревателем журнала Esquire и преподавал в колледжах.

Он написал не менее 20 книг и часто поэтично рассказывал о любимом с детства бейсболе. Знаменитым его сделала именно книга «Мальчики лета» (The Boys of Summer), написанная в 1972 году и ставшая бестселлером. В ней рассказывается о бейсбольной команде.

Кан также пережил самоубийство сына Роджера и развод со второй женой после долгих юридических разбирательств. У него осталась третья жена Кэтрин Джонсон, сын Гордон, дочь Алисса Аврил и пятеро внуков.

Ранее 8 февраля сообщалось, что в Париже в возрасте 80 лет умер французский писатель-романист Пьер Гийота.

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