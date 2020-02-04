Умер писатель Евгений Витковский

Писатель, редактор и переводчик Евгений Витковский умер в возрасте 70 лет. Об этом в Facebook сообщила его жена Ольга Кольцова.

По ее словам, Витковский скончался вечером 3 февраля.

Ранее Кольцова рассказала, что писателя доставили в Боткинскую больницу, где он находился в медицинской коме.

Евгений Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. Как пишет «Литературная газета», в разные годы он опубликовал множество поэтический переложений с английского, немецкого, французского, нидерландского, португальского, шотландского и других языков. Известен также как автор оригинальных стихотворений и произведений в жанре альтернативной истории и магического реализма. Лауреат нескольких международных премий.