Умер сын Джона Толкина

Писатель и лингвист Кристофер Толкин, сын английского писателя Джона Толкина, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает издание Var Matin.
Третий, младший сын автора знаменитой трилогии «Властелин колец» занимался изданием книг после смерти отца.
В апреле 2019 года члены семьи английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина высказались против нового фильма о создателе «Властелина колец». Родственники писателя заявили, что не давали разрешение на создание биографической киноленты и не принимали участие в съемочном процессе.
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