Семья Толкина ополчилась против нового байопика о писателе

Члены семьи английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина высказались против нового фильма о создателе «Властелина колец». Об этом сообщает издание The Guardian.

Родственники Толкина заявили, что не давали разрешение на создание этой биографической киноленты и не принимали участие в съемочном процессе. Они отметили, что не поддерживают ни сам фильм, ни его содержание.

Новый байопик режиссера Доме Карукоски называется «Толкин». В нем рассказывается о школьных годах писателя, о его встрече с будущей женой и службе на фронте во время Первой мировой войны. Роль Толкина исполнил актер Николас Холт, снявшийся в таких лентах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Одинокий мужчина» и сериале «Молокососы». Мировая премьера фильма состоится 3 мая.

Весной 2018 года стало известно о том, что сериал, снятый по «Властелину Колец», станет самым дорогим в истории телевидения. Только за право на адаптацию фэнтези-саги Amazon пришлось заплатить 250 миллионов долларов.

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