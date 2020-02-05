Умер режиссер Борис Луценко

Умер белорусский режиссер театра и кино Борис Луценко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный академический драматический театр имени Максима Горького.

Там рассказали, что народный артист Белоруссии скончался в результате болезни, не уточнив, о каком именно недуге идет речь. Прощание с режиссером состоится в пятницу, 7 февраля. Ему было 82 года.

Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе. За свою жизнь он поставил более 400 спектаклей на сцене Национального академического драматического театра имени Горького, а также успел поработать режиссером Национального академического театра имени Янки Купалы, главным режиссером Государственного русского драматического театра Белорусской ССР и Театра-студии киноактера. Кроме того, Борис Луценко снял картины «Раскиданное гнездо» и «Перед заходом солнца».