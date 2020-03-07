Американский актер скончался накануне дня рождения

Американский актер Дэвид Пол скончался накануне своего 63-летия. Об этом пишет EOB News.

Причина смерти пока не сообщается, но по данным источников, Пол умер во сне. Смерть актера подтвердил его брат-близнец Питер.

Дэвид Пол снялся в «Няньках», «Придорожных убийцах», «Варварах», «Вашингтонском такси» и других фильмах.

Актер родился 8 марта 1957 года. В последние годы жизни профессионально занимался фотографией, помимо актёрской деятельности он также писал музыку и стихи, играл на гитаре.

28 февраля стало известно о смерти актера театра и кино Майкла Медуина. Британским зрителям актер наиболее известен по роли в телевизионном сериале «Оттенки темноты». Помимо этого, артист сыграл в сериалах «Убийство в сознании», «Холби Сити», «Чисто английское убийство» и выступил продюсером лент «Если...», «Сыщик» и «Закон и беспорядок».

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