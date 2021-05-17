Эрик Клэптон поделился «катастрофическими» последствиями прививки AstraZeneca

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон поделился «катастрофическими» последствиями прививки от коронавируса AstraZeneca. В письме итальянскому архитектору Робину Монотти Грациадею, которое тот с разрешения артиста опубликовал в своем Telegram-канале, он пожаловался на пропаганду, которая якобы преувеличивает безопасность вакцины.

Журнал Rolling Stone подтвердил, что опубликованное архитектором письмо было написано Клэптоном. В нем музыкант рассказал, что получил первый укол AstraZeneca в феврале. «Последующие десять дней у меня наблюдалась острая реакция», — заявил он.

Музыкант отметил, что через шесть недель ему сделали вторую прививку. «Реакции были катастрофическими. Мои руки то мерзли, то ничего не чувствовали, то горели, и около двух недель от них никакого толку не было. Я боялся, что никогда больше не буду играть (я страдаю периферической невропатией и вообще не должен был приближаться к игле). Но пропаганда заявила, что вакцина безопасна для всех», — написал артист.

16 мая стало известно, что у принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca.

В настоящее время ряд стран Европы приостановил или запретил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.