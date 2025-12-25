83-летнюю Веру Алентову вынесли на носилках на прощание с Анатолием Лобоцким

Народной артистке России Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким. Об этом сообщает Telegram-канал Msk1.ru.

По информации источника, 83-летнюю актрису театра и кино вынесли на носилках и поместили в машину скорой помощи, где оказали помощь.

Лобоцкого не стало 20 декабря. Он был бывшим супругом актрисы Юлии Рутберг и звездой кино и сериалов. В частности, он сыграл в «Молодежке» и «Калашникове». В ближайшее время к выходу готовятся еще два фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

