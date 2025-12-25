Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:48, 25 декабря 2025Культура

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

83-летнюю Веру Алентову вынесли на носилках на прощание с Анатолием Лобоцким
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Народной артистке России Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким. Об этом сообщает Telegram-канал Msk1.ru.

По информации источника, 83-летнюю актрису театра и кино вынесли на носилках и поместили в машину скорой помощи, где оказали помощь.

Лобоцкого не стало 20 декабря. Он был бывшим супругом актрисы Юлии Рутберг и звездой кино и сериалов. В частности, он сыграл в «Молодежке» и «Калашникове». В ближайшее время к выходу готовятся еще два фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

Ранее стало известно, что актриса и телеведущая Юлия Меньшова опровергла новости о срочной операции у ее матери, народной артистки России Веры Алентовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

    КНДР показала свою первую АПЛ

    Захарова ответила на утверждение американского СМИ о «близких к Кремлю источниках»

    Москвичей призвали готовиться к испытаниям

    Появилось видео изъятия взрывчатки из тайника в российском регионе

    Инструктор верховой езды попалась на тайной съемке вертолетного завода в России

    Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok