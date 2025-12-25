В сети появилось последнее видео с Алентовой

В сети появилось последнее видео актрисы Веры Алентовой на прощании с Лобоцким

Последние кадры с народной артисткой России Верой Алентовой появились в социальных сетях. Ролик опубликован в Telegram-канале «Известий».

На видео актриса запечатлена за несколько минут до начала прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. На кадрах видно, как Алентова заходит с цветами в театр им. Маяковского. Спустя несколько минут она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Алентовой стала острая сердечная недостаточность. У 83-летней актрисы были проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне перенесенного коронавируса.