Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:20, 25 декабря 2025Культура

В сети появилось последнее видео с Алентовой

В сети появилось последнее видео актрисы Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Последние кадры с народной артисткой России Верой Алентовой появились в социальных сетях. Ролик опубликован в Telegram-канале «Известий».

На видео актриса запечатлена за несколько минут до начала прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. На кадрах видно, как Алентова заходит с цветами в театр им. Маяковского. Спустя несколько минут она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Алентовой стала острая сердечная недостаточность. У 83-летней актрисы были проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне перенесенного коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Беглов ответил недовольным подготовкой к Новому году в Петербурге

    Российский бизнес заявил о серьезной проблеме на рынке труда

    Названа дата старта «Союза» с «Аистами»

    Беженец рассказал о самоубийственной попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске

    Автомобилисты назвали главные ожидания от авторынка в 2026 году

    Бублик одной фразой объяснил смену гражданства теннисистами

    Путин призвал маркетплейсы и банки дружить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok