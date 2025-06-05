Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала о самочувствии

Вера Алентова заявила, что она жива и здорова на фоне сообщений о госпитализации

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова рассказала о своем самочувствии на фоне сообщений о госпитализации. Ее цитирует aif.ru.

«Жива и здорова, спасибо за внимание!» — заявила 83-летняя актриса.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова опровергла новости о срочной операции у ее матери.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Вера Алентова была госпитализирована в столице. После жалоб на дискомфорт в области живота у нее якобы обнаружили новообразование. Источники отмечали, что актрисе провели операцию.