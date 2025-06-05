Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:20, 5 июня 2025Культура

Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала о самочувствии

Вера Алентова заявила, что она жива и здорова на фоне сообщений о госпитализации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова рассказала о своем самочувствии на фоне сообщений о госпитализации. Ее цитирует aif.ru.

«Жива и здорова, спасибо за внимание!» — заявила 83-летняя актриса.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова опровергла новости о срочной операции у ее матери.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Вера Алентова была госпитализирована в столице. После жалоб на дискомфорт в области живота у нее якобы обнаружили новообразование. Источники отмечали, что актрисе провели операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    В России высказались о возможности блокировки WhatsApp

    В российском городе установили доску «моральных уродов» с фотографиями

    Похитившим бизнес-тренера с Ярославского вокзала предъявили обвинение

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости