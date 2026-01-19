Актер из сериалов «След» и «СашаТаня» внезапно умер. Артист скончался прямо на автобусной остановке

На 48-м году жизни умер актер из сериалов «След» и «СашаТаня» Дмитрий Марфин

В возрасте 47 лет из жизни ушел российский актер Дмитрий Марфин. Он запомнился зрителям по эпизодическим и второстепенным ролям в таких популярных сериалах, как «След», «СашаТаня» и «Мосгаз».

В тольяттинском театре «Дилижанс», где работал артист, подтвердили трагическую новость. «Порадоваться Дню артиста… и уйти… Уйти в Сочельник… Уйти из жизни земной в жизнь иную…» — написали представители театра.

Дмитрий Марфин родился в 1978 году в Тольятти. Он состоял в местной театральной труппе с 1995 года. Дебютом Марфина в кино стал фильм «Зеркало фараона». Помимо самых известных ролей в кино, он принял участие в съемках некоторых других проектов — среди них сериалы «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», «Невский. Охота на Архитектора» и «Банда "ЗИГ ЗАГ"», а также фильмы «Отряд светлячков», «Мой рай» и другие.

Фото: страница Дмитрия Марфина во Вконтакте

Актера не стало из-за оторвавшегося тромба

Смерть Дмитрия Марфина подтвердила его коллега по театру Валерия Варченко. Артистка сообщила подробности на своей странице во «ВКонтакте» 18 января.

Димка Марфин умер сегодня. (…) Покойся с миром, Человечище Валерия Варченко актриса

Актриса рассказала, что Марфину стало плохо на автобусной остановке. Причиной кончины, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Прибывшие на место медики ничего не смогли сделать.

Варченко добавила, что похороны артиста пройдут в Тольятти. Позже она уточнила, что прощание с Марфиным в Москве состоится 21 января в 13:00 в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: страница Дмитрия Марфина во Вконтакте

В России не стало еще одной звезды культовых сериалов

В Школе-студии МХАТ сообщили о кончине заслуженного артиста России, актера театра и кино, телеведущего и театрального наставника Игоря Золотовицкого. Его не стало 14 января в возрасте 64 лет.

«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого. Скорбим и выражаем соболезнования его семье — жене Вере Харыбиной, сыновьям Алексею и Александру, а также всем родным и близким, всем, кто его любил», — написали в театре, где с 2013 года Золотовицкий являлся ректором.

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. В конце прошлого года он трижды попадал в больницу на фоне обострения рака желудка. Последняя госпитализация прошла 10 января 2026 года — состояние актера ухудшилось еще сильнее, его подключили к аппарату ИВЛ, однако все оказалось безрезультатно.