Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:39, 19 января 2026Культура

Актер из сериалов «След» и «СашаТаня» внезапно умер. Артист скончался прямо на автобусной остановке

На 48-м году жизни умер актер из сериалов «След» и «СашаТаня» Дмитрий Марфин
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Дмитрия Марфина во Вконтакте

В возрасте 47 лет из жизни ушел российский актер Дмитрий Марфин. Он запомнился зрителям по эпизодическим и второстепенным ролям в таких популярных сериалах, как «След», «СашаТаня» и «Мосгаз».

В тольяттинском театре «Дилижанс», где работал артист, подтвердили трагическую новость. «Порадоваться Дню артиста… и уйти… Уйти в Сочельник… Уйти из жизни земной в жизнь иную…» — написали представители театра.

Дмитрий Марфин родился в 1978 году в Тольятти. Он состоял в местной театральной труппе с 1995 года. Дебютом Марфина в кино стал фильм «Зеркало фараона». Помимо самых известных ролей в кино, он принял участие в съемках некоторых других проектов — среди них сериалы «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», «Невский. Охота на Архитектора» и «Банда "ЗИГ ЗАГ"», а также фильмы «Отряд светлячков», «Мой рай» и другие.

Фото: страница Дмитрия Марфина во Вконтакте

Актера не стало из-за оторвавшегося тромба

Смерть Дмитрия Марфина подтвердила его коллега по театру Валерия Варченко. Артистка сообщила подробности на своей странице во «ВКонтакте» 18 января.

Димка Марфин умер сегодня. (…) Покойся с миром, Человечище

Валерия Варченкоактриса

Актриса рассказала, что Марфину стало плохо на автобусной остановке. Причиной кончины, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Прибывшие на место медики ничего не смогли сделать.

Варченко добавила, что похороны артиста пройдут в Тольятти. Позже она уточнила, что прощание с Марфиным в Москве состоится 21 января в 13:00 в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: страница Дмитрия Марфина во Вконтакте

В России не стало еще одной звезды культовых сериалов

В Школе-студии МХАТ сообщили о кончине заслуженного артиста России, актера театра и кино, телеведущего и театрального наставника Игоря Золотовицкого. Его не стало 14 января в возрасте 64 лет.

«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого. Скорбим и выражаем соболезнования его семье — жене Вере Харыбиной, сыновьям Алексею и Александру, а также всем родным и близким, всем, кто его любил», — написали в театре, где с 2013 года Золотовицкий являлся ректором.

Материалы по теме:
Умер актер Игорь Золотовицкий. Легенду МХАТа и звезду культовых сериалов любили миллионы россиян
Умер актер Игорь Золотовицкий. Легенду МХАТа и звезду культовых сериалов любили миллионы россиян
14 января 2026
Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким
Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким
25 декабря 2025
«Думаю, что мне нельзя играть плохих людей». Умер Иван Краско. Любимый миллионами актер долго и тяжело болел
«Думаю, что мне нельзя играть плохих людей». Умер Иван Краско. Любимый миллионами актер долго и тяжело болел
9 августа 2025

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. В конце прошлого года он трижды попадал в больницу на фоне обострения рака желудка. Последняя госпитализация прошла 10 января 2026 года — состояние актера ухудшилось еще сильнее, его подключили к аппарату ИВЛ, однако все оказалось безрезультатно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok