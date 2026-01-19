В возрасте 47 лет из жизни ушел российский актер Дмитрий Марфин. Он запомнился зрителям по эпизодическим и второстепенным ролям в таких популярных сериалах, как «След», «СашаТаня» и «Мосгаз».
В тольяттинском театре «Дилижанс», где работал артист, подтвердили трагическую новость. «Порадоваться Дню артиста… и уйти… Уйти в Сочельник… Уйти из жизни земной в жизнь иную…» — написали представители театра.
Дмитрий Марфин родился в 1978 году в Тольятти. Он состоял в местной театральной труппе с 1995 года. Дебютом Марфина в кино стал фильм «Зеркало фараона». Помимо самых известных ролей в кино, он принял участие в съемках некоторых других проектов — среди них сериалы «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», «Невский. Охота на Архитектора» и «Банда "ЗИГ ЗАГ"», а также фильмы «Отряд светлячков», «Мой рай» и другие.
Актера не стало из-за оторвавшегося тромба
Смерть Дмитрия Марфина подтвердила его коллега по театру Валерия Варченко. Артистка сообщила подробности на своей странице во «ВКонтакте» 18 января.
Димка Марфин умер сегодня. (…) Покойся с миром, Человечище
Актриса рассказала, что Марфину стало плохо на автобусной остановке. Причиной кончины, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Прибывшие на место медики ничего не смогли сделать.
Варченко добавила, что похороны артиста пройдут в Тольятти. Позже она уточнила, что прощание с Марфиным в Москве состоится 21 января в 13:00 в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.
В России не стало еще одной звезды культовых сериалов
В Школе-студии МХАТ сообщили о кончине заслуженного артиста России, актера театра и кино, телеведущего и театрального наставника Игоря Золотовицкого. Его не стало 14 января в возрасте 64 лет.
«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого. Скорбим и выражаем соболезнования его семье — жене Вере Харыбиной, сыновьям Алексею и Александру, а также всем родным и близким, всем, кто его любил», — написали в театре, где с 2013 года Золотовицкий являлся ректором.
Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. В конце прошлого года он трижды попадал в больницу на фоне обострения рака желудка. Последняя госпитализация прошла 10 января 2026 года — состояние актера ухудшилось еще сильнее, его подключили к аппарату ИВЛ, однако все оказалось безрезультатно.