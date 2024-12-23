Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:51, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Российский телеканал подверг цензуре фильм «Брат»

Телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский кабельный телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, телеканал вырезал реплику главного героя киноленты Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая», а также убрал фразу: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». Цензурированную версию показали в воскресенье, 23 декабря.

Отмечается, что произошедшее вызвало возмущение блогеров, освещающих ситуацию на СВО. Один из них заметил, что телеканал вырезал «самые культовые фразы», объяснив такое решение страхом «ущемить хохлов».

Ранее певица Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2». По ее словам, за роль второго плана в картине она заработала около 21 тысячи долларов, что по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отозвали разрешение на религиозное многоженство

      Украина начала вести работу над способной долететь до Москвы ракетой

      Российский телеканал подверг цензуре фильм «Брат»

      В Израиле признали причастность к убийству главы политбюро ХАМАС

      Украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана по мобилизации

      Президент Польши назвал выход из кризиса в Грузии

      Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

      Загитова прокомментировала отказ в многомиллионном гранте на новое шоу

      Россиянину пригрозили казнью в Индонезии

      Российский мэр заявил о взломе после фразы «я смачно покакал» в своем канале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше