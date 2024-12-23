Российский телеканал подверг цензуре фильм «Брат»

Телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2»

Российский кабельный телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, телеканал вырезал реплику главного героя киноленты Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая», а также убрал фразу: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». Цензурированную версию показали в воскресенье, 23 декабря.

Отмечается, что произошедшее вызвало возмущение блогеров, освещающих ситуацию на СВО. Один из них заметил, что телеканал вырезал «самые культовые фразы», объяснив такое решение страхом «ущемить хохлов».

Ранее певица Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2». По ее словам, за роль второго плана в картине она заработала около 21 тысячи долларов, что по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей.