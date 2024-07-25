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14:07, 25 июля 2024Культура

Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2»

Певица Ирина Салтыкова заработала больше 500 тысяч рублей за съемки в «Брате 2»
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Кадр: фильм «Брат 2»

Певица Ирина Салтыкова рассказала, сколько заработала за участие в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Об этом она сообщила в интервью Peopletalk.

Салтыкова рассказала, как получила от режиссера предложение сняться в картине, и обозначила сумму гонорара. По словам певицы, за роль второго плана в картине она заработала около 21 тысячи долларов, что по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей.

«Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие фильмы, чтобы я ознакомилась с его творчеством. Когда он приехал в Москву, и мы с ним встретились, я поняла, что это гениальный человек. Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — поделилась Салтыкова.

Артистка отметила, что, играя певицу Ирину Салтыкову, она не играла саму себя, а показывала собирательный образ. Также Ирина вспомнила, что сам Алексей Балабанов ей говорил, что гордился своим фильмом «Про уродов и людей», а «Брат» — это коммерция.

Криминальная драма «Брат 2» вышла в 2000 году и сразу стала хитом. В главной роли снялся Сергей Бодров-младший, а роль его брата на экране воплотил любимый артист Балабанова — Виктор Сухоруков. В 2021 году стриминг-сервис Netflix приобрел права на показ обеих частей фильма, а год спустя лента вернулась в российский кинопрокат.

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      Андрей Шеньшаков
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