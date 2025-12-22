Умер актер из фильма «Брат»

Российский актер Владимир Ермилов умер в возрасте 66 лет

Российский актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов умер в возрасте 66 лет в воскресенье, 21 декабря. Об этом передает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на родственников актера.

За несколько дней до смерти, 19 декабря, актера выписали из больницы. Как сообщают близкие Ермилова, он страдал от проблем с сердцем. По предварительной информации, похороны пройдут 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Владимир Ермилов стал известен благодаря ярким ролям второго плана в полнометражном кино. В частности, актер создал образ скандального мужа водителя трамвая Светланы в фильме «Брат» Алексея Балабанова. Во время съемок Ермилова случайно ранил Сергей Бодров-младший.

Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. В 1983 году он окончил обучение в Нижегородском театральном училище имени Е.А. Евстигнеева и присоединился к труппе Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». Актер снялся в 85 проектах, среди которых сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и фильмы «Комедия строгого режима», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Анатолия Лобоцкого в возрасте 66 лет. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. По сведениям журналистов, в начале 2024 года он перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака. Лобоцкий стал известен благодаря работам в сериале «Молодежка» и других проектах.