На Украине раскрыли коррупционную схему с закупками для ВСУ

ТАСС: На Украине раскрыли коррупционную схему с закупками индивидуальной защиты для ВСУ

Украинские предприниматели подкупили бывшего чиновника Министерства обороны и заключили контракты на поставку индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное бюро расследований.

«В частности, в марте — апреле 2022 года бизнесмены перечислили 150 тысяч гривен (3,3 тысячи долларов) на счета, связанные с должностным лицом», — сообщили в ведомстве.

19 мая США начали расследование по меньшей мере 56 случаев мошенничества и коррупции, связанных с помощью Украине. Отмечается, что американские власти провели совместную с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работу. В ходе совместных действий они задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.