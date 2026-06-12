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23:26, 12 июня 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли коррупционную схему с закупками для ВСУ

ТАСС: На Украине раскрыли коррупционную схему с закупками индивидуальной защиты для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские предприниматели подкупили бывшего чиновника Министерства обороны и заключили контракты на поставку индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное бюро расследований.

«В частности, в марте — апреле 2022 года бизнесмены перечислили 150 тысяч гривен (3,3 тысячи долларов) на счета, связанные с должностным лицом», — сообщили в ведомстве.

19 мая США начали расследование по меньшей мере 56 случаев мошенничества и коррупции, связанных с помощью Украине. Отмечается, что американские власти провели совместную с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работу. В ходе совместных действий они задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.

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