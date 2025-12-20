Реклама

13:38, 20 декабря 2025Культура

Умер актер из сериала «Молодежка»

Майя Назарова
Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Умер актер из сериала «Молодежка», народный артист России Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет, передает ТАСС.

Источник в близком окружении пояснил, что артиста не стало после продолжительной болезни.

По данным журналистов, еще в начале 2024 года Лобоцкий перенес операцию по удалению части легкого из-за периферического рака.

В Театре имени Маяковского подтвердили информацию о кончине Лобоцкого. О дате прощания с ним и похоронах пообещали объявить позже.

Актер прославился по работам в сериале «Молодежка», фильмах «Зависть богов», «Калашников» и другим проектам.

Лобоцкий окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, позже — Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС). Его приняли в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Там он прослужил всю жизнь.

