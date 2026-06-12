МВФ отсрочил выплату сотен миллионов долларов Украине

МВФ отсрочил выделение Украине транша на $690 млн, хотя соглашение уже достигнуто

Международный валютный фонд и правительство Украины заключили предварительное соглашение о предоставлении очередного транша в размере около 690 миллионов долларов в рамках кредитной программы на 8,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении МВФ, опубликованном 12 июня. Однако фактическая выплата средств задерживается как минимум на полмесяца.

Как выяснило РИА Новости, изучив график траншей, первоначально платеж планировался к перечислению еще 1 июня, но не был осуществлен в установленный срок. Окончательная дата получения Киевом денег пока неизвестна. Перед фактическим переводом необходимо одобрение руководства Фонда, а заседание совета управляющих МВФ не состоится ранее середины июня.

В фонде отметили, что все количественные критерии на конец марта были соблюдены, однако прогресс в структурных реформах замедлился. Соглашение достигнуто на основе пересмотренного графика реформ и корректирующих действий. Общий объем выплат по программе помощи Киеву достигнет 2,2 миллиарда долларов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что первый транш из нового кредита Евросоюза поступит на Украину уже в июне, средства пойдут на закупку боевых беспилотников.