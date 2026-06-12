Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:19, 12 июня 2026Экономика

МВФ отсрочил выплату сотен миллионов долларов Украине

МВФ отсрочил выделение Украине транша на $690 млн, хотя соглашение уже достигнуто
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Международный валютный фонд и правительство Украины заключили предварительное соглашение о предоставлении очередного транша в размере около 690 миллионов долларов в рамках кредитной программы на 8,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении МВФ, опубликованном 12 июня. Однако фактическая выплата средств задерживается как минимум на полмесяца.

Как выяснило РИА Новости, изучив график траншей, первоначально платеж планировался к перечислению еще 1 июня, но не был осуществлен в установленный срок. Окончательная дата получения Киевом денег пока неизвестна. Перед фактическим переводом необходимо одобрение руководства Фонда, а заседание совета управляющих МВФ не состоится ранее середины июня.

В фонде отметили, что все количественные критерии на конец марта были соблюдены, однако прогресс в структурных реформах замедлился. Соглашение достигнуто на основе пересмотренного графика реформ и корректирующих действий. Общий объем выплат по программе помощи Киеву достигнет 2,2 миллиарда долларов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что первый транш из нового кредита Евросоюза поступит на Украину уже в июне, средства пойдут на закупку боевых беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

    МВФ отсрочил выплату сотен миллионов долларов Украине

    В Армении сделали заявление об отношениях с Россией

    Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США

    World Athletics отказалась засчитать рекорд российской чемпионки

    Маневр российских спутников сочли новым вызовом для НАТО и Украины

    Аракчи раскрыл подробности будущего соглашения с США

    Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

    На Украине сообщили о серьезных повреждениях одной из ТЭС

    Силовики сообщили об обвинении командования ВСУ в провале в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok