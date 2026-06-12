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00:02, 13 июня 2026Россия

Кадыров пошутил про западные санкции и свою кошку

Кадыров: Я боюсь показать свою кошку, вдруг потом введут против нее санкции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая перед журналистами, в шутку признался, что опасается демонстрировать свою домашнюю кошку, чтобы против нее не ввели санкции. Его слова приводит РИА Новости.

Поводом для иронии стала практика Запада вводить ограничения не только против людей и компаний, но и против животных. Ранее, например, организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, а также заморозили средства на ее содержание.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил глава Чечни.

Отвечая на вопрос о том, кого он считает врагом России, Кадыров заявил, что это «враг, который не признает ни Всевышнего, ни Бога, никого — безбожные язычники, которые хотят разрушить мир». Он подчеркнул, что речь идет не об Украине, а о западноевропейских странах и НАТО. «Враг России — это нацизм, это неонацисты, которых мы сегодня уничтожаем и будем уничтожать», — сказал он.

Ранее сыну главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики 18-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, медаль ему вручил отец — Рамзан Кадыров.

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