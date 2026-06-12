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15:43, 12 июня 2026Россия

Сыну Кадырова присвоили новое звание

Адама Кадырова наградили званием Героя Чеченской Республики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Сыну главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики 18-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, медаль ему вручил отец, глава региона Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.

«Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа», — заявил Даудов.

Глава правительства региона отметил, что Адам Кадыров получил звание по указу главы региона за его заслуги перед государством, служение народу, активную поддержку специальной военной операции (СВО), а также в честь Дня России.

Ранее Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО. Сообщается, что Кадыров, будучи куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки военнослужащих.

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