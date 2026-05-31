Сыну Кадырова вручили новую медаль

Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО

Сыну главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики 18-летнему Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампредседателя правительства республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«Поздравляю помощника главы Чеченской Республики, секретаря совета безопасности ЧР (Чеченской Республики — прим. «Ленты.ру») дорогого брата Адама Кадырова с вручением медали "За вклад в проведение специальной военной операции". Эта высокая награда, врученная начальником центра специального назначения Росгвардии генерал-майором Павлом Козаевым является заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО», — написал он.

Как отметил чиновник, Кадыров, будучи куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки военнослужащих.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров прорекламировал энергетик с логотипом его сына Адама. При этом розничная продажа энергетиков была полностью запрещена в Чечне еще в 2013 году. Рамзан Кадыров заявлял, что мнение о безопасности таких напитков ошибочно, так как они, по его информации, вызывают неконтролируемую агрессию и депрессию.