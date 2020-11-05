В Пенсильвании приостановили подсчет отправленных по почте бюллетеней

В Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, временно приостановили подсчет отправленных по почте бюллетеней за кандидатов в президенты США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NBC.

Сообщается, что власти по меньшей мере двух округов колеблющегося штата приостановили обработку бюллетеней на всеобщих выборах главы государства в США. Согласно данным CNN, подсчет голосов также был временно приостановлен в округе Аллегейни, где расположен второй по величине город штата — Питтсбург.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. Также он пообещал искать «мертвые души» на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии, отметив, что у нее «есть репутация города с мошенничеством на выборах».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.