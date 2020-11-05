Штаб Байдена объявил о получении решающих голосов

Предвыборный штаб кандидата от Демократической партии США Джо Байдена заявил, что бывший вице-президент одержит победу в колеблющемся штате Невада и получит решающие шесть голосов выборщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. «В Неваде [бывший] вице-президент [Байден] лидирует с преимуществом в 8 тысяч голосов. Наши данные гласят, что мы одержим там победу», — заявила менеджер предвыборной кампании демократа Джен О'Мэлли Диллон на пресс-конференции в четверг, 5 ноября.

Согласно карте голосования, представленной на сайте Fox News, в Неваде Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 0,6 процентного пункта по итогам обработки 75 процентов бюллетеней.

Ранее Трамп заявил, что одержал «большую законную победу» в штате Пенсильвания в ходе выборов главы государства.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В день всеобщих выборов в США, 3 ноября, также выбирали вице-президента. Кроме того, избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.