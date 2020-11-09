В Турции прокомментировали выборы в США

Существующая на выборах в США коллизия передает существующий в американском обществе раскол, при победе любой стороны американская внешняя политика вряд ли сильно изменится. Так прокомментировал происходящее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Джевдет Йылмаз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

Политик указал на то, что эксперты отдают победу демократу Джо Байдену, но тем не менее стоит дождаться окончания разбирательств. По его мнению, в американском обществе есть националистический и глобалистский «полюсы», и вне зависимости от исхода выборов, раскол между ними продолжится.

Йылмаз счел, что у администрации Байдена будет возможность «перезагрузить» отношения с рядом стран, в том числе с теми, с которыми их испортил 45-й президент США Дональд Трамп. Однако, указал он, ждать особых изменений не приходится: американская политика продолжит преследовать американские интересы.

Также он подчеркнул, что не стоит ожидать исполнения всех предвыборных обещаний: придя к власти, кандидат сталкивается с реальностью и понимает, что он способен выполнить, а что на самом деле не может.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.