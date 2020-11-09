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Глава ВОЗ поздравил обещавшего не выходить из нее Байдена с победой на выборах

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает Reuters.

«Мы поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис и надеемся на очень тесное сотрудничество с этой администрацией», — сказал глава ВОЗ. По его словам, чтобы положить конец пандемии, в мире необходимо «переосмыслить понятие лидерства» и укрепить взаимное доверие.

О выходе из организации администрация нынешнего президента США Дональда Трампа уведомила в июле 2020 года, а в сентябре Госдепартамент подтвердил это намерение. Джо Байден обещал отменить данное решение.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

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