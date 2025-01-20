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20:49, 20 января 2025Мир

Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

47-й президент США Дональд Трамп вступил в должность
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп официально снова вступил в должность президента США. Он стал 47-м главой Америки.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал он.

Отмечалось, что новый президент принял присягу на Библии, с которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн.

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Первым заявлением Трампа в должности стало объявление запуска 24-часовой кампании по сбору средств

Первым заявлением американского лидера после вступления в должность стало объявление о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей новой администрации. «Мы сделаем Америку сильной, здоровой, богатой, гордой и снова великой! Ведь мы, американцы, — один народ, семья и одна славная нация под Богом. (...) Я призываю своих сторонников поддержать нас и объявляю президентский блиц-сбор», — отметил он.

Политик призвал каждого «американского патриота внести посильный вклад», чтобы достичь поставленных целей его администрации.

Дональд Трамп произносит первую речь в качестве 47-го президента США в ротонде Капитолия

Дональд Трамп произносит первую речь в качестве 47-го президента США в ротонде Капитолия

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Трамп объявил о «золотом веке Америки»

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру. Предыдущая администрация была коррумпированной и неспособной справиться с кризисами, с которыми столкнулись США», — заявил президент.

Трамп сообщил о возвращении на пост лидера государства с уверенностью и оптимизмом в том, что США «сейчас находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха».

Путин поздравил Трампа с вступлением в должность

«Слышим также его [Трампа] заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — сказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что Россия видит сигналы Трампа о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.

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