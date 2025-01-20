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20:14, 20 января 2025Мир

Трамп сделал первое заявление на посту президента

CNN: Трамп заявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп, едва вступив в должность президента США, объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей новой администрации. Об этом сообщает телеканал CNN в своей текстовой трансляции.

«Мы сделаем Америку сильной, здоровой, богатой, гордой и снова великой! Ведь мы, американцы, — один народ, семья и одна славная нация под Богом (...) Я призываю своих сторонников поддержать нас и объявляю президентский блиц-сбор», — отметил политик.

Трамп также призвал каждого «американского патриота внести посильный вклад», чтобы достичь поставленных целей его администрации.

Ранее в Капитолии началась официальная церемония вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Сначала пройдет церемония приведения к присяге вице-президента США Джей Ди Вэнса, после чего Трамп произнесет инаугурационную речь. Он также попрощается с уходящими президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

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