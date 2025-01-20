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20:18, 20 января 2025Мир

Трамп заявил о начале золотого века Америки

Президент США Трамп: золотой век Америки начался прямо сейчас
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Золотой век Америки начался прямо сейчас. Об этом заявил 47-й президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN в своей текстовой трансляции.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру. Предыдущая администрация была коррумпированной и неспособной справиться с кризисами, с которыми столкнулись США», — подчеркнул политик.

Трамп заявил, что он возвращается на пост лидера государства с уверенностью и оптимизмом в том, что США «сейчас находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха».

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Дополнительно указывается, что новый президент принял присягу на Библии, на которой в свое время вступал в должность президент США Авраам Линкольн.

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