Трамп хочет ослабить санкции против России. На что он еще готов ради мира на Украине?

Bloomberg: ради мирной сделки Трамп намерен подготовить план санкций против РФ

Администрация избранного президента США Дональда Трампа начала готовить новую санкционную стратегию в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На данный момент представители администрации Белого дома рассматривают два основных подхода. Они направлены на то, чтобы Москва пришла к заключению мирной сделки с Украиной и завершению боевых действий на востоке страны как можно быстрее.

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

США рассматривают меры «доброй воли» в отношении России

В первом сценарии США уже успели представить меры «доброй воли» в отношении России. По крайней мере так стратегию ознаменовали в администрации Трампа.

Такой вариант событий предполагает ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний. Все это возможно, если будут замечены признаки скорого завершения боевых действий на Украине. Речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на нефть из России.

Тем временем второй подход предполагает ужесточение ограничений и усиление давления на российскую экономику. Подобный вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти России с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы». При этом, к какой санкционной стратегии в большей степени склоняются власти США, пока сказать сложно, резюмировали собеседники агентства.

Возможную отмену санкций в отношении России оценили

Возможность отмены ограничений оценил экономист Василий Колташов. По его мнению, новый американский лидер может смягчить ограничительную политику, но навряд ли прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.

«Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности», — сообщил он и отметил, что, по мнению американцев, ее не должно быть. На фоне этого европейские страны не будут, вероятно, снимать санкции с России вслед за США. «Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку», — предположил эксперт.

Также сенатор Совета Федерации Андрей Климов сказал, что ждать немедленной отмены антироссийских санкций после инаугурации Трампа не стоит. Он указал, что успехом должна стать приостановка новых ограничений. Помимо этого, он пояснил, что все держится не только на воли политика к снятию ограничений: санкции, введенные против России, можно отменить только через Конгресс.

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

В свою очередь, кандидат на должность госсекретаря США заявил о важной роли санкций против России. Политик указал, что крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня без рычагов давления на участников конфликта.

Что еще Трамп хочет сделать для достижения мира на Украине?

Недавно американский политик и бизнесмен заявил, что желает укрепить отношения с Россией и Китаем и даже вывести их на новый уровень. В сообщении YNJ сказано, что новая администрация Трампа создаст «Союз сильных», налаживая с КНР и РФ связи в области экономики и безопасности.

Газета Financial Times (FT) также писала, что Трамп может подвести Украину к соглашению с Россией без предоставления ей гарантий безопасности. В рамках этого сценария новый американский лидер может также пригласить президента России в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Тогда же урегулирование конфликта может состояться в рамках сделки США, России и Китая, где Вашингтон уступит ряд сфер влияния. Если это произойдет, продолжает FT, то европейские и азиатские союзники США будут самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

В конце 2024 года Responsible Statecraft также сообщало, что Трамп может использовать один из важнейших «козырей» — Арктику — для выхода на сделку. Тогда же отмечалось, что Трамп мог бы предложить инвестировать в развитие инфраструктуры в Арктике, чтобы склонить Россию к переговорам.

Уточняется, что США обладают возможностями, чтобы помочь в развитии торговых сообщений и инфраструктуры в Арктике. В частности, в обмен на прекращение боевых действий на Украине американский политик мог бы снять санкции с Северного морского пути, а также начать подталкивать западных инвесторов больше вкладываться в арктический проект. Продвижение такой инициативы «поможет не только возвратить мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом».

Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Байден ввел последние санкции в отношении России

Ранее администрация уже уходящего с поста президента США Джо Байдена значительно расширила санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Под ограничения попали в том числе два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Санкции были введены и в отношении страховых компаний, участвующих в цепочке поставок сырья РФ по цене выше 60 долларов за баррель, — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования».

Помимо этого, новые ограничения исключат участие «Газпрома» и «Газпромнефти» в управлении сербской NIS. В Минфине, в свою очередь, заявили, что новая санкционная политика США позволит вводить ограничения против любых физических и юридических лиц за взаимодействие с членами энергетического сектора России.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, американский лидер Джо Байден новыми санкциями против России в энергетике хочет подложить свинью как Сербии, так и новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. «У демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить новой администрации. Сейчас хотят одновременно подложить свинью и сербам, и администрации Трампа», — отметил дипломат.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится совсем скоро — 20 января. Прощальное обращение американского лидера Джо Байдена к нации по итогам президентского срока прошло 15 января.