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10:21, 22 декабря 2024Мир

На Западе назвали один из козырей Трампа в разрешении конфликта на Украине

RS: Трамп может использовать Арктику для завершения конфликта на Украине
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться использовать сотрудничество в Арктике для разрешения украинского конфликта. Его возможный козырь называют журналисты издания Responsible Statecraft.

Авторы материала считают, что Трамп мог бы предложить инвестировать в развитие инфраструктуры в Арктике, чтобы склонить Россию к переговорам. «У новой администрации есть возможность изменить статус-кво и убедить Россию в необходимости завершения боевых действий. Для этого потребуются стимулы в Арктике — это непременно заинтересует президента Владимира Путина», — говорится в статье.

Уточняется, что США обладают ресурсами, чтобы помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике. В обмен на прекращение боевых действий на Украине Трамп мог бы снять санкции с Северного морского пути, а также стимулировать вливание западных инвестиций в этот проект. Продвижение такой инициативы «поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом».

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Президент Путин пообещал обсудить новые меры развития Арктики после вопроса о строительстве кинозалов в небольших поселках во время недавней пресс-конференции. «Мы в этой зоне целую программу делаем для 25 городов и будем расширять эту программу до 200 городов, посмотрим, что можно сделать дополнительно для небольших населенных пунктов. Посмотрю на проблему кинозалов, я пометил», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в России предложили запустить новый нацпроект «Северный морской путь и Арктика». Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, создание такого нацпроекта поможет совершить рывок в развитии торгового пути и всего региона.

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