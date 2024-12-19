69-я параллель
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13:25, 19 декабря 202469-я параллель

Путин пообещал обсудить новые меры развития Арктики

Путин: посмотрим, что можно сделать для развития поселков Арктики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти России посмотрят, что можно сделать для развития малых населенных пунктов Арктики. Так о вопросе строительства кинозалов в поселках арктических регионов высказался президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Путина, он обсудит вопрос строительства кинозалов в Арктике с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

«Мы в этой зоне целую программу делаем для 25 городов и будем расширять эту программу до 200 городов, посмотрим, что можно сделать дополнительно для небольших населенных пунктов. Посмотрю на проблему кинозалов, я пометил», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в России предложили запустить новый нацпроект «Северный морской путь и Арктика». Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, создание такого нацпроекта поможет совершить рывок в развитии торгового пути и всего региона.

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