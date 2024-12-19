69-я параллель
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09:19, 19 декабря 202469-я параллель

В России предложили запустить новый нацпроект

Мурманский губернатор Чибис: следует запустить нацпроект «Севморпуть и Арктика»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

России следует запустить новый нацпроект — «Северный морской путь и Арктика». Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, создание такого нацпроекта поможет совершить рывок в развитии торгового пути и всего региона. Кроме того, по его словам, властям необходимо привлекать и внебюджетное финансирование в развитие Севморпути.

«Все реализуемые [в Арктике] проекты требуют больших инвестиций, естественно, удлиненных сроков окупаемости и очень серьезных инвестиций в инфраструктуру (...) [Нужно] привлекать для его развития частный капитал наших компаний, наших предпринимателей», — предложил чиновник.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин анонсировал новый нацпроект — «Семья», целью которого должна стать поддержка семей и повышение рождаемости.

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