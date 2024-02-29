Путин оценил рост числа многодетных семей в России

Президент Путин: число многодетных семей в России выросло на 26,8 процента

Число многодетных семей в стране выросло на 26,8 процента. Так рост этого показателя оценил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что такой прирост числа многодетных россиян произошел лишь за четыре года — с 2018 по 2022 годы.

Кроме того, в ходе послания Путин анонсировал новый нацпроект — «Семья». Его целью станет поддержка семей и повышение рождаемости.

В 2023 году глава государства обещал улучшение демографической ситуации в стране через три года. При этом Путин называл демографическую ситуацию в России сложной, отметив, что в 2023 году в стране родилось меньше детей, чем в прошлом.