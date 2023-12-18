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18:14, 18 декабря 2023Россия

Путин пообещал улучшение демографии через три года

Путин пообещал улучшение демографической ситуации в России через три года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал улучшение демографической ситуации в стране через три года. Его слова приводит ТАСС.

Путин объяснил, что уровень рождаемости в РФ всегда был волнообразным, и посчитал, что примерно через три года он вновь пойдет вверх за счет того, что число молодых людей в трудовом возрасте увеличится с 7 до 10 миллионов человек.

По словам президента, это ставит перед государством задачу вовремя подготовить необходимую инфраструктуру для их профессий.

В августе Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной, отметив, что в этом году в стране рождается меньше детей, чем в прошлом.

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      Антон Похиляк
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