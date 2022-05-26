Восточная перспектива. Как модернизация БАМа и Транссиба изменит жизнь в России

Модернизация железнодорожных магистралей входит в число российских национальных приоритетов. На восточном направлении это, с одной стороны, важнейший канал для наращивания грузоперевозок в Азию, а с другой — мощный импульс к экономическому развитию прилегающих территорий и повышению уровня жизни населения Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока.

Полигон прогресса

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона началось еще в 2013 году, когда стало ясно, что существующих возможностей для растущего спроса на российские товары на этом направлении не хватает.

За счет комплексной модернизации двух основных веток — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей — пропускная способность железнодорожной сети должна увеличиться почти вдвое, с 75 до 180 миллионов тонн, транзитный контейнеропоток — в четыре раза, ощутимо сократится время доставки грузов по железным дорогам.

Одновременно расширение трансъевразийского коридора обеспечит новые производства и рабочие места — одних только железнодорожников и квалифицированных строителей потребуется более чем пятьдесят специальностей. Чтобы сделать территории, прилегающие к Восточному полигону, более привлекательными для жизни и работы, ведется развитие социальной инфраструктуры, создаются более комфортные условия для труда, отдыха, образования, медицинского обслуживания.

БАМ и Транссиб стали векторами экономического роста, благодаря которым улучшится снабжение товарами жителей Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, а транспортная связь с другими частями страны станет более оперативной и доступной. Это играет немаловажную роль и для развития туризма, поскольку спрос на путешествия по этим направлениям очень высок, многих привлекают эти живописные места.

Восточный полигон считается одним из самых масштабных в мире инфраструктурных транспортных проектов, который в перспективе станет основой для изменения конфигурации глобальных транспортных потоков и формирования новых международных транспортных коридоров.

В 2019 году развитие Восточного полигона стало частью Национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), запущенного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». В ходе реализации КПМИ системное развитие объектов железнодорожной инфраструктуры в регионах России идет наряду с развитием региональных аэропортов, морских портов, Севморпути, строительством федеральной трассы М-12.

Пройденный маршрут

В 2021 году были достигнуты все целевые параметры программы первого этапа развития Восточного полигона по нацпроекту. Сданы нескольких важнейших объектов для повышения транспортной доступности дальневосточных регионов и увеличения объема перевозок товаров между Россией и Китаем. Построены новый Байкальский тоннель на перегоне Дельбичинда — Дабан, мостовой переход через реку Зея, электрифицирован последний участок до границы с Китаем железной дороги Борзя — Забайкальск.

Несмотря на все сложности, которые были вызваны и природными катаклизмами, и влиянием пандемии, прошлый год был успешным для реализации проекта Восточного полигона. Объем транзитных перевозок контейнеров в 2021 году увеличился на 25 процентов по сравнению с 2020 годом, показан лучший результат за несколько последних лет Марат Хуснуллин вице-премьер России

Грандиозным достижением в ходе реализации нацпроекта стало строительство нового Байкальского тоннеля, открытого 28 июля 2021 года на Байкало-Амурской магистрали Восточно-Сибирской железной дороги.

Это одно из крупнейших искусственных сооружений в России. Он построен на перегоне Дельбичинда — Дабан, между Иркутской областью и Республикой Бурятия, и соединяет Сибирский и Дальневосточный федеральный округа.

Длина нового Байкальского тоннеля — 6682 метра. Прокладка тоннеля обеспечила увеличение пропускной способности в два с половиной раза: с 17 до 85 пар поездов в сутки.

Тоннель спроектирован и построен по новым нормам для сейсмических районов, в нем размещены семь сейсмических датчиков, показания которых передаются дежурному автоматизированной системы управления.

В марте 2021 года завершилась комплексная электрификация южного участка Транссиба Карымская — Забайкальск общей протяженностью 365 километров, соединяющего Транссиб и погранпереход Забайкальск — Маньчжурия на границе с Китаем. Электрификация позволяет заменить тепловозы на более экологичные электровозы. С открытием сквозного движения поездов на электротяге пропускная способность линии составит 110 пар поездов в сутки.

Для электрификации последнего участка Борзя — Забайкальск железнодорожники возвели контактную сеть протяженностью более 340 километров развернутой длины, две тяговые подстанции и четыре автотрансформаторные подстанции, обновили линии связи и устройства управления движением на участке.

Электрификация участка повысит его пропускную способность, что обеспечит рост объема перевозок между Россией и Китаем. Помимо этого, переход на электротягу не только существенно снизит эксплуатационные расходы дороги, но и значительно сократит воздействие железнодорожного транспорта на экологию за счет использования электровозов Олег Белозеров генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»

В декабре 2019 года в ходе реализации нацпроекта открыли новый мостовой переход через реку Зея в Амурской области. Он стал одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги и самым большим из построенных РЖД за последние годы. Новый мост через Зею на участке Сковородино — Белогорск позволит существенно повысить пропускную способность участка и сократить время доставки грузов по Транссибу с запада на восток, к морским портам Дальнего Востока.

Ускорение движения

Второй этап модернизации Восточного полигона по КПМИ должен завершиться в 2024 году. Его реализация нацелена на расшивку узких мест для повышения скорости грузопотоков. Конечной целью поставлено сокращение срока доставки всех грузов из Азии в Европу до семи суток.

Новый двухпутный Керакский тоннель на перегоне Ковали — Ульручьи позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на забайкальском участке Транссиба. Строительство нового тоннеля длиной 926 метров началось в 2021 году. В апреле 2022 года проходка верхней части нового тоннеля была выполнена на 70 процентов. Работы идут круглосуточно, с двух сторон одновременно. Встреча проходческих бригад запланирована на осень 2022 года, после чего начнется внутренняя железобетонная отделка тоннеля.

Для устранения одного из «бутылочных горлышек», снижающих пропускную способность Восточного полигона, начато строительство железнодорожной развязки на перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский в Еврейской автономной области.

На этом участке от Транссиба отходит линия к БАМу, и «режущие» встречные маршруты грузовых поездов создают барьер движению. Новый путепровод поможет развести транспортные потоки. На перегоне будет возведен железнодорожный мост длиной 113 метров, уложены новые пути протяженностью около четырех километров. Для пригородных поездов построят новую платформу. Ввод в эксплуатацию путепроводной развязки запланирован на 2024 год.

Пропускная способность узла Волочаевка на стыке Транссиба и ветки на БАМ благодаря новой развязке повысится до 167 миллионов тонн к 2025 году.

Важным событием для программы модернизации Восточного полигона по нацпроекту стало открытие транспортно-логистического комплекса на станции Забайкальск.

Увеличение мощностей на станции Забайкальск полностью отвечает задачам, поставленным сегодня перед транспортной отраслью страны: не только обеспечивать стабильность работы, но и увеличивать объемы грузоперевозок. Открытие пункта перегруза внесет весомый вклад в укрепление сотрудничества с Китаем как со стратегическим партнером и в целом усилит железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона Виталий Савельев министр транспорта России

На терминале будут перегружать импортные грузы — контейнеры, уголь, скоропортящиеся товары. Для этого комплекс оснащен девятью козловыми кранами, в том числе грузоподъемностью до 100 тонн, и десятью малогабаритными погрузчиками. С вводом терминала в эксплуатацию на станции Забайкальск созданы 98 дополнительных рабочих мест.

Теперь практически все грузы, которые поступают к нам из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть Олег Белозеров председатель правления ОАО «РЖД»

Для повышения пропускной способности важнейшего узла на Восточном полигоне в Хабаровском крае начато строительства третьего пути на перегоне Хабаровск I — Хабаровск II Дальневосточной железной дороги. Его протяженность составит 9,9 километра.

От слаженной работы хабаровского узла во многом зависит работа всей Дальневосточной магистрали. За сутки по этому узлу проходит более 17 тысяч вагонов. В этом году нагрузка на станцию возрастет еще сильнее, поскольку рост грузопотока в тихоокеанские порты увеличивается.