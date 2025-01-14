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12:11, 14 января 2025Мир

Лавров заявил о желании Байдена подложить свинью Трампу

Лавров: Байден новыми санкциями хочет подложить свинью администрации Трампа
Семен Александров (редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий американский лидер Джо Байден новыми санкциями против России в энергетике хочет подложить свинью как Сербии, так и будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации. Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа», — отметил дипломат.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Байдена не координировала с командой избранного американского лидера введение санкций против энергетической отрасли России. Салливан подчеркнул, что, если бы в марте 2022 года США ввели санкции против российской нефтяной отрасли, это стало бы значительным ударом по американскому кошельку и потребителям США.

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