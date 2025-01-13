Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 13 января 2025Мир

Администрация Байдена оценила участие команды Трампа в санкциях против России

Салливан: Администрация Байдена не координировала санкции против РФ с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Администрация президента США Джо Байдена не координировала с командой избранного президента Дональда Трампа введение санкций против энергетической отрасли России. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Так как мы пытаемся поддерживать прозрачность во время переходного периода и заранее делиться с ними [информацией] о тех шагах, которые мы предпринимаем», — отметил Салливан.

Представитель администрации Байдена также поделился мнением, что новый пакет санкций не приведет к значительному росту цен на нефть на мировом рынке. Салливан подчеркнул, что, если бы в марте 2022 года США ввели санкции против российской нефтяной отрасли, это стало бы значительным ударом по американскому кошельку и потребителям США.

Минфин США объявил о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их НПЗ и дочерние компании за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Россиянам назвали лучшие активы для инвестиций

      Жители Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

      Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

      Партнерский материал

      Известная 53-летняя модель поделилась фото в кружевном белье

      Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

      Захарова ответила отказавшемуся комментировать ее заявления главе МИД Молдавии

      В ДНР заявили о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов

      Российский военный отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

      На Украине ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше