Администрация Байдена оценила участие команды Трампа в санкциях против России

Салливан: Администрация Байдена не координировала санкции против РФ с Трампом

Администрация президента США Джо Байдена не координировала с командой избранного президента Дональда Трампа введение санкций против энергетической отрасли России. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Так как мы пытаемся поддерживать прозрачность во время переходного периода и заранее делиться с ними [информацией] о тех шагах, которые мы предпринимаем», — отметил Салливан.

Представитель администрации Байдена также поделился мнением, что новый пакет санкций не приведет к значительному росту цен на нефть на мировом рынке. Салливан подчеркнул, что, если бы в марте 2022 года США ввели санкции против российской нефтяной отрасли, это стало бы значительным ударом по американскому кошельку и потребителям США.

Минфин США объявил о новом пакете санкций 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их НПЗ и дочерние компании за рубежом.