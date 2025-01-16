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07:43, 16 января 2025Мир

Кандидат в госсекретари США заявил о важной роли антироссийских санкций

Кандидат в госсекретари США Рубио рассказал о важной роли санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Joe Skipper / Reuters

Кандидат на должность госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио на слушаниях в сенате заявил о важной роли санкций против России. Об этом сообщает CNN.

По мнению политика, крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня без рычагов давления на участников конфликта. «Помимо военных возможностей, есть и другие рычаги давления», — уточнил Рубио.

Он также отметил, что США ввели значительное число антироссийских санкций, они продолжают расти и расширяться.

При этом накануне стало известно, что Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении Москвы может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что в таком случае должны быть соблюдены соответствующие условия.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена надеется, что избранный американский лидер Дональд Трамп и его команда не отменят введенные против России санкции.

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