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22:39, 15 января 2025Экономика

Стало известно о возможном смягчении санкций против России

Рубио: смягчение санкций против Москвы может стать частью переговоров по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении Москвы может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в таком случае должны быть соблюдены соответствующие условия.

Между тем Рубио отметил, что роль рестрикций остается важной для предотвращения доступа стран и правительств, которые занимаются вредоносной деятельностью, к ресурсам для реализации их целей.

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

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