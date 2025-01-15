Стало известно о возможном смягчении санкций против России

Рубио: смягчение санкций против Москвы может стать частью переговоров по Украине

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении Москвы может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в таком случае должны быть соблюдены соответствующие условия.

Между тем Рубио отметил, что роль рестрикций остается важной для предотвращения доступа стран и правительств, которые занимаются вредоносной деятельностью, к ресурсам для реализации их целей.

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.