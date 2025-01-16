В США выразили надежду на сохранение Трампом санкций против России

Госдеп: Администрация Байдена надеется, что Трамп не отменит санкции против РФ

Администрация действующего президента США Джо Байдена надеется, что избранный американский лидер Дональд Трамп и его команда не отменят введенные против России санкции. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга.

«Мы полагаем, что введенные нами санкции были эффективными в том, чтобы навредить экономике России, ограничивая в определенной степени ее способность финансировать свою военную машину. И мы надеемся, что они останутся в силе. Однако это решение будет за следующей администрацией», — сказал Миллер.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении Москвы может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине.

До того стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.