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00:47, 16 января 2025Мир

В США выразили надежду на сохранение Трампом санкций против России

Госдеп: Администрация Байдена надеется, что Трамп не отменит санкции против РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена надеется, что избранный американский лидер Дональд Трамп и его команда не отменят введенные против России санкции. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга.

«Мы полагаем, что введенные нами санкции были эффективными в том, чтобы навредить экономике России, ограничивая в определенной степени ее способность финансировать свою военную машину. И мы надеемся, что они останутся в силе. Однако это решение будет за следующей администрацией», — сказал Миллер.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении Москвы может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине.

До того стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

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