США ввели санкции против Запорожской АЭС, а также 16 граждан РФ, Турции и ФРГ

США ввели санкции против Запорожской АЭС и парка «Патриот», а также 16 граждан России, Турции и ФРГ. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

Среди физических лиц, попавших в санкционный список — экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, занимавший пост главы региона с 2010 по 2014 год.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли, который будет соответствовать интересам Москвы. По его словам, речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия незаконных мер и будут наилучшим образом отвечать интересам страны.