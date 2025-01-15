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18:24, 15 января 2025Мир

США ввели санкции против Запорожской АЭС

США ввели санкции против Запорожской АЭС, а также 16 граждан РФ, Турции и ФРГ
Семен Александров (редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

США ввели санкции против Запорожской АЭС и парка «Патриот», а также 16 граждан России, Турции и ФРГ. Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.

Среди физических лиц, попавших в санкционный список — экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, занимавший пост главы региона с 2010 по 2014 год.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли, который будет соответствовать интересам Москвы. По его словам, речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия незаконных мер и будут наилучшим образом отвечать интересам страны.

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