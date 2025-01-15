В Кремле высказались об ответе России на санкции США

Песков: Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли

Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли, который будет соответствовать интересам Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона в настоящее время анализирует ситуацию.

10 января США объявили об ужесточении антироссийских санкций. Под новые ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», страховые компании, перевозящие российскую нефть танкеры, а также ряд руководящих лиц.