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12:55, 15 января 2025Мир

В Кремле высказались об ответе России на санкции США

Песков: Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли, который будет соответствовать интересам Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона в настоящее время анализирует ситуацию.

10 января США объявили об ужесточении антироссийских санкций. Под новые ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», страховые компании, перевозящие российскую нефть танкеры, а также ряд руководящих лиц.

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