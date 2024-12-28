Трампа заподозрили в намерении принудить Украину к миру без гарантий безопасности

FT: Трамп может принудить Украину к миру без гарантий безопасности

После вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Такое развитие событий предрекло издание Financial Times.

«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, в рамках этого сценария новый американский лидер может также пригласить президента России в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения». По данным издания, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Трамп вряд ли уступит России победу на Украине.