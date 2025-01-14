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07:02, 14 января 2025Россия

В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

Сенатор Климов: Отсутствие новых санкций при Трампе будет шагом вперед
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ждать немедленной отмены антироссийских санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, успехом будет уже хотя бы отсутствие новых ограничений.

Политик объяснил, что проблема может быть не только в отсутствии воли Трампа к снятию ограничений: санкции, введенные против России, можно отменить только через Конгресс.

«Их нельзя отменить одним росчерком пера. Конечно, есть лазейки, но они небольшие, и не факт, что Трамп захочет ими воспользоваться, — заметил Климов. — В частности, Трамп может приостановить какие-то санкции. Но как их приостановят, так и восстановят. Так что я бы не питал особенных иллюзий. Если Трамп не будет вводить новых противоправных рестрикций против нашей страны — уже шаг вперед».

Тем не менее, политик подчеркнул, что позиция России в этом отношении остается неизменной: для завершения конфликта необходимо и прекращение санкционной политики. Проблема в том, что достичь этого будет непросто. Он также добавил, что Россия должна добиваться не только отмены санкций, но и компенсации издержек.

«Нужно добиваться возмещения ущерба, а там много всего. Мы были лишены возможности использовать собственные активы, реализовывать кучу контрактов, имели множество издержек. Просто так все это оставаться не должно. Безусловно, в одночасье ничего не произойдет, это не спринт, а марафон. Конечно, победа на поле битвы важна, но остановка санкционной политики и отмена действующих ограничений — тоже, и это крайне непростая задача», — заметил Климов.

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Минфин США объявил о резком ужесточении антироссийских санкций 10 января. Под блокирующие ограничения попали два нефтяных гиганта — «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть», а также ее нефтеперерабатывающие заводы «Московский» и «Омский» и зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме того, ограничения ввели против страховых компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Также под санкции попали около 100 судов, участвующих в перевозке российского сырья и порядка 30 нефтесервисных компаний.

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