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05:34, 16 января 2025Мир

Стало известно о планах Трампа укрепить отношения с Россией и Китаем

YNJ: Трамп планирует укрепить связи в области экономики с Россией и Китаем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем. Об этом говорится в статье Yahoo News Japan (YNJ).

«Новая администрация Трампа сформирует новый "Союз сильных", укрепляя связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией», — пишет автор материала.

Отмечается, что такой союз позволил бы Вашингтону укрепить связи в сфере экономики и безопасности с Пекином и Москвой, но прежним союзникам стоит готовится к тому, что поддержка со стороны Соединенных Штатов ослабнет.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена надеется, что избранный американский лидер Дональд Трамп и его команда не отменят введенные против России санкции.

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