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13:03, 16 января 2025Экономика

Возможность отмены Трампом санкций против российской нефти оценили

Экономист Колташов: Трамп может снять санкции с нефти из РФ в знак доброй воли
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в знак доброй воли. Возможность отмены ограничений оценил экономист Василий Колташов, его слова приводит НСН.

По мнению эксперта, новый глава государства может смягчить ограничительную политику, но вряд ли прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.

«Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку», — предположил Колташов.

Сенатор Совфеда Андрей Климов предположил, что ждать немедленной отмены антироссийских санкций после инаугурации Трампа не стоит. Успехом будет хотя бы отсутствие новых ограничений. Проблема может быть не только в отсутствии воли политика к снятию ограничений: санкции, введенные против России, можно отменить только через Конгресс.

Ранее кандидат на должность госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о важной роли санкций против России. По мнению политика, крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня без рычагов давления на участников конфликта. «Помимо военных возможностей, есть и другие рычаги давления», — уточнил он.

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