Названа дата прощального обращения Байдена к нации

Белый дом: прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января

Прощальное обращение американского лидера Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Об этом сообщил Белый дом, пишет РИА Новости.

В администрации США назвали дату: выступление начнется в среду, 15 января, в 20:00 (в это время в Москве будет 04:00 четверга, 16 января). Байден выступит из Овального кабинета Белого дома.

Уходя с поста президента, американские лидеры традиционно обращаются к нации и подводят итоги своей работе на посту главы государства.

Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится 20 января.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис.