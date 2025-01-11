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00:38, 11 января 2025Мир

Названа дата прощального обращения Байдена к нации

Белый дом: прощальное обращение Байдена к нации пройдет 15 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Global Look Press

Прощальное обращение американского лидера Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Об этом сообщил Белый дом, пишет РИА Новости.

В администрации США назвали дату: выступление начнется в среду, 15 января, в 20:00 (в это время в Москве будет 04:00 четверга, 16 января). Байден выступит из Овального кабинета Белого дома.

Уходя с поста президента, американские лидеры традиционно обращаются к нации и подводят итоги своей работе на посту главы государства.

Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится 20 января.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис.

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